В Самарской области рассказали, зачем на дорогах желтая разметка

Желтая разметка более заметная

В Самарской области на дорогах наносят экспериментальную разметку, которая должна снизить количество аварий и повысить безопасность водителей. Впервые ее начали применять около года назад. И уже есть первые результаты: в местах нанесения число ДТП снизилось с пяти до 1. Речь идет о трассе М-5 «Урал» в границах Сергиевского и Красноярского районов.

В ГИБДД объяснили, что желтая разметка более яркая, водители лучше замечают ее особенно в темноте. Также такая разметка экономичнее, ее гарантийный срок - год, в отличие от краски, которую нужно обновлять раз в три месяца.

В августе 2020 года в Самарской области продолжат эксперимент. Разметку желтого цвета нанесут на территории Красноярского района на участке 1045 - 1046 км и Сергиевского района на участке 1118 - 1119 км.