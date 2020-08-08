15 новых заболевших коронавирусом жителей Самарской области были абсолютно здоровы

Людям не рекомендуют снимать маски Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 8 августа выявили еще 43 заболевших коронавирусом. В оперативном штабе рассказали, как и где нашли новых заболевших Covid-19.

- Больше всего заболевших в Самаре - 18 человек. 10 новых инфицированных выявили в Тольятти. 3 - в Ставропольском районе. По 2 - в Новокуйбышевске и Сызрани, - следует из опубликованных сведений.

Еще по одному заболевшему нашли - в Жигулевске, Чапаевске, Кинеле, Большечерниговском, Волжском, Исаклинском, Похвистневском и Сергиевском районах.

Как делятся медики, два новых пациента выявлены из круга контактных с ранее заболевшими - в Самаре. У 26 инфицированных COVID-19 был найден при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». У 15 заболевших не было никаких клинических проявлений.

Напомним, что за все время в губернии зафиксировали 7174 случая коронавируса. Вылечились 5449. Под медицинским наблюдением на 7 августа находятся 407 человек.