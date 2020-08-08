Новой жертвой коронавируса в Самарской области стал пожилой мужчина

От болезни умер пожилой мужчина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, кто стал новой жертвой коронавируса в Самарской области. Напомним, что 8 августа появилась информация об еще одном умершем от Covid-19.

- Скончался мужчина 84 лет. Он страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы, - рассказали в оперативном штабе.

Таким образом, в губернии от коронавирусной инфекции умерли уже 105 человек. Показатель смертности на 100 тысяч населения в области - 3,29. По стране - 10,17. Коэффициент летальности в области - 1,46, в стране - 1,68.

Выздоровели - 5449 человек. За сутки 37 выписали из стационаров Самары, Тольятти, Кинель-Черкасс. Еще 31 местный житель закончил амбулаторное лечение. Под медицинским наблюдением остаются 407 человек.