В Тольятти задержали молодого наркоторговца с амфетамином и экстази

Запрещенные вещества изъяты Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На днях оперативники ОНК УМВД по Тольятти выяснили, что 23-летний парень причастен к незаконному обороту наркотиков. Как установили полицейские, он реализовывал запрещенные средства синтетического происхождения через закладки.

- Подозреваемого задержали в июле в момент, когда он отъезжал от места на Поволжском шоссе, где сделал закладки. В ходе досмотра в присутствии понятых у него обнаружили фасованные пакеты с порошком, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Как установили эксперты, изъятым веществом оказался амфетамин, общей массой 50 граммой. В ходе обыска у задержанного дома на улице Автостроителей были найдены 7 таблеток "экстази", общей массой более 2 грамм.

Злоумышленник признался в содеянном. Он объяснил, что реализовывал отраву через закладки и интернет, где указывал их местонахождение.

По факту покушения на торговлю наркотиками возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу. Расследование продолжается.