На полицейского, который устроил смертельное ДТП на самарской трассе, возбудили уголовное дело

Последствия аварии оказались жуткими ФОТО: СУ СК по Самарской области

Принято процессуальное решение в связи со страшным ДТП, произошедшим накануне вечером, 7 августа, на 54 километре трассы "Самара-Большая Черниговка" в Волжском районе. Напомним, что там в результате столкновения трех авто скончалась семейная пара, а трое их маленьких детей попали в больницу.

- Возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц, - сообщают в СУ СК России по Самарской области.

По имеющийся версии, водитель "Датсун" - сотрудник районного отдела ГИБДД - не выбрал безопасную скорость, врезался в следовавший спереди "Хендай Солярис". От удара последний вылетел на встречную полосу и попал под фуру "Вольво". Шансов у водителя и его спутницы не было.

Полицейский, находившийся за рулем "Датсуна", получил незначительные травмы, как и его 24-летняя пассажирка. Известно, что на момент аварии правоохранитель находился в отпуске и не исполнял служебные обязанности. Сейчас он задержан в качестве подозреваемого.

Расследование продолжается. Начальник ГУ МВД РФ по региону Александр Винников назначил по факту случившегося служебную проверку, по итогам которой виновник трагедии будет уволен.