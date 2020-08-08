Стали известны составы команд на матч 2 тура ФНЛ "Велес"-"Крылья Советов"

В составе "КС" есть изменения Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Самарские "Крылья Советов" и московский "Велес" озвучили свои составы на очный матч 2 тура ОЛИМП-ФНЛ. Игра начнется сегодня, в субботу 8 августа, на стадионе "Авангард" в Домодедово.

- У "Крыльев" по сравнению с матчем против "Балтики" тренерский штаб сделал два изменения. Вместо Дмитрия Кабутова и Тараса Бурлака на поле выйдут Роман Ежов и вернувшийся в команду Сергей Божин, - сообщает пресс-служба "КС".

Капитаном гостей будет Александр Гацкан. Хозяев - Диего Малания. Полные составы выглядят следующим образом:

"Велес": 93 Городовой, 24 Кахидзе, 2 Ботака-Иобома, 20 Малания, 80 Климов, 77 Котов, 34 Осипов, 88 Майга, 11 Галоян, 21 Баев, 55 Максименко.

Запасные: 42 Вакулич, 33 Гаракоев, 10 Кирсанов, 35 Косаревский, 19 Макаров, 6 Поляков, 22 Родионов, 9 Стефанович , 7 Фищенко, 98 Овчинников.

"Крылья Советов": 39 Фролов, 3 Чернов, 10 Сарвели, 11 Ежов, 17 Зиньковский, 18 Зеффан, 19 Цыпченко, 23 Комбаров, 25 Пруцев, 47 Божин, 84 Гацкан.

Запасные: 1 Ломаев, 81 Овсянников, 5 Горшков, 6 Якуба, 8 Витюгов, 14 Гынсарь, 50 Карпов, 52 Смирнов, 69 Голенков, 77 Кабутов, 90 Бурлак.

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