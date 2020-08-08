Тольяттинский "Акрон" на "Самара Арене" одержал первую победу в ФНЛ

"Акрон" одержал историческую победу ФОТО: ФК "Акрон" Фото: соцсети

На стадионе "Самара Арена" завершился первый домашний матч футбольного клуба "Акрон" из Тольятти. Соперником в рамках 2 тура Олимп-ФНЛ выступил ярославский "Шинник". Коллектив из Автограда одержал историческую победу.

Первый тайм закончился без голов. Команды имели моменты, но не смогли их реализовать. Гости казались даже активнее.

Во втором тайме опытный Низамутдинов на 58 минуте вывел "Шинник" вперед. Спустя три минуты Газданов сравнял счет. Дело шло к ничьей, когда красивым ударом на 82 минуте отличился Верхунов.

Сейчас "Акрон" расположился на 6 месте. По итогам двух туров у клуба 3 очка.