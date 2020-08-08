Главный тренер "Крыльев Советов" объяснил сенсационное поражение от "Велеса"

Игорь Осинькин верит, что "Крылья" исправят свое положение Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Наставник самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин объяснил поражение своей команды от московского "Велеса" в рамках 2 тура ФНЛ. Напомним, игра проходила на стадионе "Авангард" в Домодедово, волжане уступили со счетом 3-1.

– Игра для нас не сложилась, не получилась. Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок, - заявил Осинькин.

По словам главного тренера, "КС" должны играть лучше и дисциплинированнее. Сегодня были моменты, которые не должны повторяться. В то же время, по мнению специалиста, результат не по игре.

Кроме того, Игорь Осинькин добавил, что сейчас решается вопрос по поводу дальнейшей судьбы в коллективе легионеров Поповича и Радонича, которые хотят выступать и в РПЛ, и в Самаре.

Также тренер не стал делать прогнозов по поводу того, когда его подопечные сыграются:

- Мы – команда, на которую время будет работать лучше, чем на других. Это точно. Мы знаем, что делать и знаем, куда мы идем. Это просто вопрос времени.