Капитан "Крыльев Советов" Александр Гацкан извинился перед болельщиками за поражение от "Велеса"

Гацкан обещает исправить ситуацию Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Капитан самарских "Крыльев Советов" Александр Гацкан после матча с московским "Велесом" обратился к болельщикам волжан. Напомним, "КС" уступили со счетом 3-1, а сам полузащитник был удален.

– От лица всей команды приношу извинения болельщикам за эту игру. Стоит признать, что сегодняшний матч мы провалили. Понимаем чувства болельщиков и разочарованы результатом, - заявил Гацкан.

По мнению опытного футболиста, зелено-бело-синие не должны были уступать дебютанту ФНЛ, особенно с таким счетом. По словам Александра, Команда сейчас строится и пока не сыграна.

- Персонально хотел бы извиниться за свое удаление. С нас никто не снимал задачи, которая стоит перед командой – возвращение в РПЛ. Не сомневаюсь, что в ближайшем домашнем матче "Крылья" будут играть совсем по-другому, - добавил игрок.