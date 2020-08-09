Телефонный мошенник из Самары обманул столичную пенсионерку

Злоумышленник признал свою вину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летнего самарца. Его обвиняют в мошенничестве.

Как установили следователи, жертвой злоумышленника стала столичная пенсионерка. Пожилая жительница Московской области была дома, когда ей позвонили на мобильник. Неизвестный мужчина огорошил пенсионерку – мол, ее сын виновен в ДТП со смертельным исходом, и срочно требуется 40 тысяч рублей, чтобы «замять дело». Встревоженная женщина сразу согласилась и продиктовала адрес.

Через полчаса к ней приехал курьер, которому она отдала деньги. Лишь после этого пенсионерка поняла, что с ее сыном все в порядке, а она стала жертвой мошенников. Женщина обратилась в полицию. Правоохранители выяснили, что мошенник привлек к обману местного таксиста – правда о том, что совершается преступление, тот и не подозревал.

- Злоумышленник позвонил в службу такси, сказал водителю, что нужно поехать по адресу бабушки, забрать деньги и перевести на банковский счет, - сообщили в ГУВД по Самарской области. - На вопросы таксиста объяснил, что, дескать, живу далеко и не могу приехать сам.

Правоохранителям удалось выяснить, на кого зарегистрирован номер телефона, с которого мошенник звонил пенсионерке, его владельца, а также счет, куда таксист перечислил деньги. К делу приобщили фонограмму с образцом голоса, детализацию абонентских номеров, выписки по счетам и другие доказательства.

- Свою вину 34-летний житель Самары признал, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, - пояснили в ГУВД.