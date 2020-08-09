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Стало известно, на каких пляжах Самары купаться опасно

Специалисты выяснили, где на прибрежной полосе нарушены санитарные нормативы
Ольга НовиковаОльга НовиковаОльгаНовикова
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Не везде вода соответствует безопасным нормативам

Не везде вода соответствует безопасным нормативам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты Управления Роспотребнадзора выяснили, на каких пляжах купаться опасно. Эксперты проанализировали санитарное состояние 20 мест отдыха жителей региона и взяли пробы воды и песка на соответствие санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

За неделю санитарные врачи обнаружили в Самаре сразу три пляжа, на которых нормативы нарушены. Выяснилось, что на участках от ул. Маяковского до дамбы в районе «Кинапа» (2-я очередь набережной), от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага (4-я очередь набережной) и в Загородном парке вода не соответствует нормативам по микробиологическим показаниям.

- Возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено, качество песка соответствует гигиеническим требованиям, - сообщает Роспотребнадзор.

Санитарные врачи порекомендовали местной администрации установить на этих пляжах черные шары или плакаты «Купание запрещено», чтобы информировать горожан, что водные процедуры на этих участках не рекомендованы.