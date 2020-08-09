Самарцев зовут на гаражную распродажу и обмен домашними растениями

Самарцев призывают дать вторую жизнь вещам. Фото: скрин видео

Самарцев зовут на гаражную распродажу, где можно обновить гардероб и обменяться домашними растениями. ДVOR FEST2 состоится уже сегодня, 9 августа на ул.Куйбышева, 96.

Как рассказывают организаторы, главным событием фестиваля станет Большой гаражный маркет, который призван дать вторую жизнь вещам и позволить самарцам обновить гардероб.

- Мы уверены, что за время карантина вы хорошенько разобрали свои гардеробы и мы предлагаем дать вашим шмоткам вторую жизнь. Приноси и вставаи , продаваи и покупаи ,- предлагают организаторы.

Кроме вещей горожане смогут обменяться домашними растениями и виниловыми пластинками. Также на ДVOR FEST2 можно будет сделать стрижку за донаты мастеру, попрактиковаться в каллиграфии и обзавестись футболками с индивидуальным принтом.

Начало фестиваля – в 14.00, продлится распродажа до 21.00.