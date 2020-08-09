Самарцев ждут сильные магнитные бури

Во время магнитной бури лучше поберечь здоровье Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Метеочувствительных самарцев ждет серьезное испытание – в скором времени будут бушевать магнитные бури. Уже 10 августа на город обрушится достаточно интенсивная магнитная буря. В результате, как предупреждают эксперты, жители региона могут столкнуться с перепадами артериального давления. Кроме того, в это время лучше избегать открытых солнечных лучей.

Еще одна магнитная буря угрожает самарцам в конце недели - 13 и 14 августа. Правда, она будет немного слабее предыдущей. Но головной боли и головокружений не избежать.

Но на этом повышенная активность Солнца не закончится – в августе метеочувствительных горожан ждет еще несколько испытаний. 21 и 22 августа лучше не планировать важных дел – магнитная буря будет достаточно сильной, возможны проблемы со здоровьем. Аналогичная ситуация сложится перед началом учебного года. 29 августа специалисты прогнозируют магнитную бурю мощностью до 4 баллов. В этот день нужно быть особенно внимательными к своему здоровью.