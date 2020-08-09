В Самарской области на 48 человек выросло число заразившихся коронавирусом

Число заболевших опять выросло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области снова растет заболеваемость коронавирусом. По данным оперативного штаба Самарской области за минувшие сутки число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в регионе выросло на 48 человек. Это больше, чем накануне, когда заболело 43 жителя региона. Общее число заболевших достигло 7222 зараженных.

Не обошлось без новых жертв – коронавирус забрал еще две жизни. Сейчас общее количество погибших от коронавирусной инфекции в Самарской области достигло 107 человек.

Но растет и количество тех, кто сумел победить коварный вирус. На 9 августа выздоровели больше половины пациентов – 5449 человек. Сегодня под медицинским наблюдением находится 384 человека.