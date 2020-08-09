Половина - самарские: стало известно, где и как заразились коронавирусом новые 48 больных региона

Большинство новых коронавирусных пациентов - из число больных пневмонией и ОРВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, где и как заразились коронавирусом новые 48 заболевших жителей Самарской области. Как сообщает оперативный штаб региона, половину инфицированных новым вирусом медики нашли в Самаре - в областной столице число заболевших выросло сразу на 24 человек. Еще у 16 человек коронавирус выявили в Тольятти. Двое новых заболевших зафиксированы в Чапаевске. По одному больному коронавирусом стало больше в Новокуйбышевске, Жигулевске, Большеглушицком, Кошкинском, Похвистневском и Сергиевском районах.

Подавляющее большинство новых случаев коронавируса медики обнаружили, когда обследовали больных с внебольничной пневмонией или ОРВИ. Из круга контактных заболели всего 3 человека, еще одного обнаружили во время профилактического обследования, он не имел никаких признаков болезни.

Напомним, по данным на 9 августа 2020 года общее число заболевших коронавирусом в Самарской области достигло 7222 человек.