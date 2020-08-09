Коронавирус убил еще двух человек в Самарской области

К сожалению, медики не всесильны и не могут спасти всех
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области снова выросло число погибших от коронавируса. На этот раз COVID-19 за сутки забрал две жизни.
Как сообщает оперштаб Самарской области, одна из жертв коварного вируса – 81-летняя женщина.
- Пациентка страдала заболеванием сердечно-сосудистой системы, - пояснили медики.
Второй жертвой коронавируса в Самарской области 9 августа стал 57-летний мужчина. По данным оперштаба, у него было сопутствующее инфекционное заболевание.
Общее число жизней, которые забрал коронавирус в Самарской области, достигло 107 человек. Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родственникам и близким погибших.