Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Коронавирус убил еще двух человек в Самарской области

Общее число погибших от COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 107 человек
Ольга НовиковаОльга НовиковаОльгаНовикова
КомментироватьОставить комментарий
К сожалению, медики не всесильны и не могут спасти всех

К сожалению, медики не всесильны и не могут спасти всех

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области снова выросло число погибших от коронавируса. На этот раз COVID-19 за сутки забрал две жизни.

Как сообщает оперштаб Самарской области, одна из жертв коварного вируса – 81-летняя женщина.

- Пациентка страдала заболеванием сердечно-сосудистой системы, - пояснили медики.

Второй жертвой коронавируса в Самарской области 9 августа стал 57-летний мужчина. По данным оперштаба, у него было сопутствующее инфекционное заболевание.

Общее число жизней, которые забрал коронавирус в Самарской области, достигло 107 человек. Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родственникам и близким погибших.

Коронавирус в Самарской области: последние новости