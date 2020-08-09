Жители аварийного жилья в Самаре смогут раньше переехать в новые дома

Жители аварийных домов быстрее получат новые квартиры Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области сократили сроки реализации госпрограммы по переселению людей из домов, которые признали аварийными до 1 января 2017 года. Соответствующие документы опубликовало региональные власти.

Изначально программы предполагала шесть этапов реализации и должна была завершиться к 1 сентября 2025 года. Однако после внесенных изменений расселить нуждающихся в этом самарцев из аварийных домов в новое жилье собираются до конца 2024 года.

При этом объемы финансирования госпрограммы и число переселяемых жителей региона предполагается увеличить. После внесения изменений на эти цели планируют потратить 16,4 млрд рублей вместо 15,9 миллиардов. Основную часть этой суммы (почти 13 миллиардов) выделит Фонд содействия реформированию ЖКХ..

А количество жителей, которые получат квартиры в новых домах, увеличится с 24 145 человек до 24202 человек.