В Самаре приступили к испытаниям оборудования для производства ракет «Союз-5»

Всего в цехах будет работать три новых сварочных аппаратов. Фото: https://twitter.com/roscosmos

В Самаре начались испытания оборудования, предназначенного для изготовления ракет. Как сообщает в соцсети корпорация «Роскосмос», специалисты ракетно-космического центра «Прогресс» приступили к испытаниям нового сварочного оборудования.

Новые установки предназначены для выпуска обечаек корпусов новейших ракет космического назначения. Речь про ракеты «Союз-5» и «Союз-6». Кроме того, эти установки используют для производства ратных модулей для сверхтяжелой РН «Енисей». В общей сложности в цехах РКЦ «Прогресс» появится три новых сварочных комплекса.

Напомним, ранее «Роскосмос» сообщал, что предварительная дата запуска ракеты-носителя «Союз-5» запланирована на 2023 год. Что касается «Союза-6», то ориентировочная дата его запуска ожидается в 2025 году