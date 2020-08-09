Житель Похвистнево дважды обворовал один и тот же склад

Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Похвистневского района дважды обворовал один и тот же ангар – склад строительных материалов, и только после этого попался в руки полиции. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, от действий злоумышленника пострадал 58-летний владелец ангара, расположенного в селе Исаково Похвистневского района. Первоначально мужчина обратился в полицию и заявил, что у него украли стройматериалы и инструменты на 30 тысяч рублей.

- Эксперты установили, что кража произошла путем выставления стекла из оконной рамы, были изъяты навесной замок, окурки и другие улики, - пояснили в МВД. - Сотрудники угрозыска проверили ломбарды города и местных жителей, которые до этого уже привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Однако оказалось, что на этот раз злоумышленник ранее не попадал в руки правоохранителям – полиция задержала 24-летнего жителя Похвистнево, который признал свою вину не только в этой краже, но и в еще одной. По иронии судьбы второй налет задержанный совершил на тот же самый склад, похитив имущества еще на 65 тысяч рублей. Часть украденного полиция сумела вернуть законному владельцу.

Сейчас на злоумышленника возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.