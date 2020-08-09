Около «Самара Арены» заложили первый камень будущего футбольного манежа

Первый камень будущего футбольного манежа заложили глава региона и юные спортсмены. Фото: предоставлено "КП-Самара"

9 августа около стадиона «Самара Арена» заложили первый камень будущего крытого футбольного манежа. Старт строительству дал глава региона Дмитрий Азаров и воспитанники футбольных школ области - «Крыльев Советов» и Академии им. Коноплева. Они заложили под камень капсулу времени с обращением к потомкам.

Крытый футбольный манеж около большого стадиона собираются построить уже к 2022 году. Предполагается, что здесь будут проходить не только тренировки команд, но и полноценные матчи. Внутри манежа будет поле с искусственным покрытием размером 105х 68 метров. Трибуны будут рассчитаны на 500 зрителей.

Предполагается, что помимо раздевалок и комментаторских кабин внутри манежа будут собственные конференц-зал и тренажерный зал.

- Без подобного рода спортивных объектов юным футболистам Самары будет непросто достигать успехов, — отметил Дмитрий Азаров. — Но теперь я уверен, что они точно справятся - лучше, чем нынешнее поколение футболистов.