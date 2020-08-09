Чтобы не пахло коровами: застройщик объяснил, зачем купил землю племсовхоза «Кряж» рядом со строящимся микрорайоном

Для животных организуют новую ферму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Застройщик микрорайона «Амград» в Куйбышевском районе объяснил, зачем выкупил землю племсовхоза «Кряж» в начале года. Во время торжественных мероприятий около «Самара Арены» президент холдинга-застройщика «Глобал Вижн» Геннадий Сурков объяснил главе региона Дмитрию Азарову, что это сделано для комфорта будущих жителей микрорайона. Землю бывшего животноводческого комплекса приведут в порядок и людей не потревожит запах фермы.

Племзавод продолжит работать на другой территории, застройщик - инвестор планирует построить молочные фермы в Самарской области. Сейчас идет подбор площадки.

- Планируем провести реновацию территории племзавода и построить несколько новых животноводческих молочных комплексов с перспективой собственной переработки в других районах области. Сейчас подбираем площадки совместно с облминсельхозом, - рассказал инвестор. - Все рабочие места сохранены, закупили к посевной новую технику и даже улучшили продуктивность дойного стада.

Региональные власти проект поддержали.

Район «Амград» в Куйбышевском районе рассчитан на 57 тысяч жителей. Здесь собираются построить 2,3 млн.кв.м жилья. Первый трехсекционный дом должны сдать уже до конца года.