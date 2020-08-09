Дорожники поздравили губернатора с днем рождения цифрой «50» из грузовиков

Для поздравления потребовались два десятка грузовиков. Фото: скрин видео

Дорожные рабочие сызранского предприятия ООО «Автодоринжиниринг» записали необычный видеоролик в честь полувекового юбилея губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Ролик записывали под открытым небом на одной из рабочих площадок силой нескольких десятков сотрудников и более чем 20 больших грузовиков, сообщает «КТВ-Луч».

- Мы хотим пожелать вам крепкого здоровья, семейного счастья, неиссякаемой жизненной энергии, уверенных достижений всех тех целей, которые вы перед собой ставите, - пожелал директор «Автодоринжиниринга» Денис Кравчук.

После этого грузовики ювелирно выстроились в огромную цифру «50». Операторы засняли ее с воздуха.

Как глава региона отреагировал на такое необычное поздравление, пока неизвестно.