Самарские баскетболисты показали фокусы на пляже

Фокусы от баскетболистов. БК "Самара"

Самарские баскетболисты собрались на традиционную предсезонную тренировку на пляже. Игроки пробежали по песку, перекидывали мяч друг другу, а потом искупались, показав накачанные тела. Несмотря на хмурый и прохладный денек, бравые парни хорошо разогрелись. А немногочисленные прохожие с удовольствием наблюдали за тренировкой.

- Прошла тренировка весело, непринужденно и даже с некоторыми упражнениями из «школы юных фокусников», - рассказали в пресс-службе клуба.

Фокусы - это жонглирование теннисными мячиками, хорошее упражнение, развивающее координацию.

А 9 августа команда сыграла во Всероссийском турнире по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч», приуроченный ко Дню физкультурника.

Команда в этом году сыграет в Суперлиге-1, но дата начала сезона пока не известна.