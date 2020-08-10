В минздраве рассказали, кто первым получит вакцину от коронавируса в Самарской области

В Самаре уже осенью появится вакцина от коронавируса

В Министерстве здравоохранения РФ рассказали, кто первым получит вакцину от коронавируса в Самарской области. Глава ведомства Михаил Мурашко отметил, что прививки начнут массово делать примерно к октябрю. И первыми вакцину получат медики, учителя, а затем - пожилые люди, сообщает сайт kp.ru.

Министр уточнил, что массовое вакцинирование должны более постепенно вводить в новую систему помощи. Напомним, что клинические испытания вакцины от коронавируса уже завершились. Разработали препарат в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Сейчас готовятся все необходимые документы.

Тем временем уже в августе в регионе начнут массовое вакцинирование от гриппа. В первую очередь прививки сделают беременным женщинам, студентам, лицам старше 60 лет, призывникам и людям, у которых есть хронические заболевания.