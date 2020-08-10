«Динамо-Самара» не смогло пробиться в полуфинал чемпионата России по мини-футболу

Самарцы уступили в решающем матче 1:6. Фото: ассоциация мини-футбола России.

Мини-футбольный клуб «Динамо-Самара» завершил борьбу за медали чемпионата России. Волжане уступили «Тюмени» в пятом матче четвертьфинальной серии Суперлиги 1:6 и не смогли пробиться в полуфинал. Счет в серии – 3:2 в пользу сибиряков.

- Сегодня у нас немного не получилось, сегодня не было огонька, который присутствовал у нас на домашнем паркете, - отметил после матча главный тренер «Динамо-Самара» Максим Горбунов. - Видно было, что мы устали, и как не пытался я ребят завести, у нас не получилось. Допустили много ошибок, хотя начали встречу очень хорошо. Забей мы первыми, неизвестно, как все получилось бы. Счет сегодня закономерен.

В полуфинале «Тюмень» встретится с московской командой КПРФ.

Напомним, «Тюмень» - действующий чемпион страны. «Динамо-Самара» - бронзовый призер.