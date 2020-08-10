В Самарской области стали реже умирать новорожденные

В Самарской области снизилось число детских смертей

В Самарской области снизилась смертность новорожденных - детей до 1 года. Если в 2019 году скончались 64 младенца, то в 2020 за тот же срок с января по июнь - 58. Падение составило 6%, поделились информацией в Росстате.

Стоит отметить, что в ПФО во всех регионах смертность младенцев снизилась. В Башкортостане снижение достигло 20%, В Татарстане и Чувашии - 12%, 14% в Оренбургской области и 13% в Нижегородской. Меньше всего младенцев умерло в Мордовии - это 5 детей.

В целом по России в первом полугодии младенческая смертность достигла 3184 новорожденных до года. Улучшение ситуации связывают с развитием перинатальных центров и технологий в них.