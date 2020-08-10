В Самаре в магазине опустошали карманы горожан

В Самаре накрыли незаконный игровой зал

В Самаре в одном из магазинов в поселке Красная Глинка устроили притон для азартных людей. Здесь не только отпускали хлеб, молоко, пиво и другие продукты, но и предоставляли посетителям гораздо более полный ассортимент развлечений.

Но это нравилось не всем: местные жители обратились с жалобой на предпринимателей в полицию. Сотрудники приехали на место и обнаружили в магазине игровой автомат. Он был расположен прямо в торговом зале.

Автомат конфисковали, а предполагаемого организатора игровой деятельности задержали. Им оказался 51-летний мужчина, ранее он не был судим. Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело за незаконное проведение азартных игр. Ему предстоит ответить за свои дела по закону - сесть мужчина может на срок до шести лет.