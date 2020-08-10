Пляжное «Динамо-Самара» сыграет в Суперфинале чемпионата России

Для «Динамо-Самара» это дебютный сезон в чемпионате страны по пляжному футболу.

В Москве завершился регулярный чемпионат Суперлиги по пляжному футболу. В заключительном туре «Динамо-Самара» уступило саратовской «Дельте» по пенальти. Основное время закончилось со счетом 5:5, в составе самарцев голами отметились Юрий Петровский, Игорь Житецкий, Валентин Михайлов и Сергей Степлиани, который оформил дубль. Однако поразить ворота саратовцев в серии пенальти игроки «Динамо» не смогли.

Это поражение не помешало самарцам занять шестое место в турнирной таблице регулярки чемпионата страны и пройти в Суперфинал. Он пройдет с 17 по 23 августа. Место проведения пока не определили.

Напомним, для «Динамо-Самара» это дебютный сезон в чемпионате страны по пляжному футболу.

Другой самарский клуб «Крылья Советов», который является действующим бронзовым призером Суперлиги, в этом сезоне не смог пробиться в Суперфинал. Самарцы финишировали на последнем месте с тремя очками.