А если взорвется? В Самаре нашли нечто, похожее на мину

Вот такой предмет нашли в Самаре

В Самаре в поселке Запанском обнаружили нечто, очень похожее на самую настоящую мину. Местный житель рассказал, как наткнулся на снаряд, когда гулял с собакой.

- Гулял с собакой, и вот что лежало на краю дороги в Запанском рядом с лодочной станцией справа. Приехали все службы, - поделился Андрей Калачев информацией и фотографией.

Конечно же, местные жители перепугались, но все закончилось благополучно.

- Вчера вечером был найден предмет, похожий на мину. Угрозы он не представлял. В настоящий момент утилизирован, - официально прокомментировали эту информацию в ГУ МВД России по Самарской области.