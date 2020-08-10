«Комсомолка» приглашает в тур по новостройкам!

Хотите купить квартиру в Самаре, но не знаете, с чего начать? Специально для вас 22 августа мы отправляемся в бесплатный тур по новостройкам города. Вместо картинок из каталога мы показываем реальные жилые комплексы, рассказываем о каждом застройщике и объекте.

Всего за несколько часов вы получите максимум полезной информации уже о построенных и только строящихся домах. Зададите свои вопросы напрямую застройщикам. Оцените инфраструктуру понравившегося вам ЖК и всего района. Хватит изучать будущую квартиру по картинкам, пора увидеть все своими глазами! Бесплатный тур по новостройкам организует ИД «Комсомольская правда». В путь отправляемся 22 августа в 11 часов. Спешите занять свое место в автобусе!

Регистрация обязательна.

Как записать:

- по телефону: 8 917 037 91 65

- Viber или WhatsApp - 8 917 037 91 65

- прислать заявку на почту kpsamara@phkp.ru (В теме письма указать «В тур с «КП», в заявке указать ФИО и контактный телефон);

- прислать заявку в сообщения группы в социальной сети ВКонтакте. В заявке указать ФИО и контактный телефон.