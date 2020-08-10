В Самаре пополнить транспортные карты снова можно наличными

В Самаре рассказали, что карту можно пополнить и наличными

В Самаре транспортную карту снова можно пополнить наличными во всех пунктах единого оператора электронного проездного. Об этом сообщили в департаменте транспорта Самары.

- Пополнить карту наличными можно во всех пунктах единого оператора, указанных на сайте https://s-otk.ru, - рассказали в департаменте.

Напомним, 3 августа оператор сообщил о ряде технических сложностей, которые не позволяют принимать наличную оплату. Теперь вопрос решен.

Также стоит отметить, что сегодня пополнить объединенную транспортную карту можно и онлайн, для этого необязательно посещать почту, метро или другие пункты пополнения. Это касается и социального проездного, стоимость которого 270 рублей в месяц.