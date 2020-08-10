В Сызрани водитель на «Приоре» отправил в больницу двоих подростков

В Сызрани водитель сбил двух подростков

В Сызрани два подростка попали в больницу после ДТП с участием «Лады Приоры». Юноша и девушка 16-ти лет переходили дорогу по проспекту 50 лет Октября около дома № 14. Они двигались по регулируемому пешеходному переходу на перекрестке, но это не помешало 70-летнему водителю «Лады Приоры» не заметить их.

- В результате ДТП пешеходы пострадали и были отправлены в больницу. И юноше, и девушке назначено амбулаторное лечение, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Пока непонятно, почему водитель не заметил пешеходов. ДТП случилось около трех часов дня, видимость была нормальная. Судя по всему, ребята переходили дорогу на свой, зеленый свет. Возможно, они слишком резко сорвались с места, а может быть, небрежность в управлении допустил водитель. В любом случае во всем разберется полиция, которая вынесет процессуальное решение.