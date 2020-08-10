В Самаре для 69-летнего мужчины отдых на турбазе закончился трагедией

В Самарской области утонул мужчина

В Самарской области для 69-летнего мужчины трагедией закончился отдых на турбазе на Федоровских лугах. Его потеряли из виду практически на сутки. Родственники забеспокоились, администрация турбазы сообщила о проблеме в МЧС, на место приехали водолазы.

К сожалению, оказалось, что мужчина погиб. его тело извлекли из одного из озер поблизости. Что произошло - неизвестно, подробности ЧП не раскрывают. Возможно, он плохо почувствовал себя во время купания.

На месте работали два водолаза. Тело извлекли из воды в воскресенье, 9 августа, около часа дня. Искали мужчину все выходные.