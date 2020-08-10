Пляжные «Крылья Советов» одержали первую победу в сезоне в последнем туре ЧР

Первую победу болельщики «КС» ждали до последнего тура чемпионата страны. Фото: bsrussia.com.

«Крылья Советов» набрали первые три очка в этом розыгрыше регулярного чемпионата России по пляжному футболу. В последнем туре самарцы обыграли «Элмонт» из Королева. Матч завершился со счетом 3:0, голами отметились Дмитрий Васильев, Андрей Решетнев и Сергей Мойсеёнок, сообщает bsrussia.com.

Регулярный чемпионат Суперлиги этого сезона официально завершился. Бронзовые призеры прошлого года «Крылья Советов» заняли последнее место. Другой самарский клуб - «Динамо» - в свой дебютный сезон смог пробиться в Суперфинал, который пройдет с 16 по 23 августа. Они заняли шестое место с 12 очками.

А победителем регулярки стал московский «Локомотив», опередивший ближайших преследователей - петербургский «Кристалл» и саратовскую «Дельту» - на семь очков.