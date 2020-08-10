Стукнул полтинник: в Самаре рассказали о новых больных коронавирусом

В Самаре прибавляется число заболевших коронавирусом

В Самарской области опять растет число пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус». 10 августа объявлено о том, что прибавились 50 новых подтвержденных случаев. Всего в Самарской области с начала пандемии зарегистрировано 7272 случая заболевания.

Стоит отметить, что в последние несколько дней кривая заболевших за сутки неуклонно ползет вверх. Так, днем ранее медики выявили 48 больных, а в субботу - 43 случая заражения. По-прежнему лидирует областная столица.

К счастью, за последние сутки в регионе не зафиксировали ни одной смерти. А 23 человека выздоровели и были выписаны с больничного. Им, конечно, еще предстоит понаблюдать за своим здоровьем, но тенденция позитивная.

В целом ситуация с коронавирусом в Самарской области уже давно перестала быть острой, и даже небольшой подъем заболеваемости не играет решающей роли. Тем не менее жителей все равно просят носить маски в общественных местах и быть очень осторожными, особенно на отдыхе.