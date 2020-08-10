Названы новые тарифы на эвакуацию автомобилей в Самарской области

В Самаре установят новые тарифы на эвакуацию авто

Названы новые тарифы на эвакуацию транспортных средств в Самарской области. Соответствующий законопроект опубликовал департамент тарифного регулирования. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Но уже можно понять, какие изменения ждут жителей.

Так, тариф за перемещение одного транспортного средства в Самаре будет равняться 1900 рублям, а в остальных муниципалитетах составит 1740 рублей. За хранение также будут взимать больше. Если автомобиль весом до 3,5 тонн находился на штрафстоянке до 5 часов, заплатить нужно будет 12 рублей. За каждый час сверх нормы - 32 рубля. Цены одинаковы для всех муниципалитетов. За мотоцикл стоимость равняется 6 рублей и 16 рублей соответственно. Транспортные средства категории D свыше 3,5 тонн и C и Е будут стоить 24 и 64 рубля, негабаритные авто - 36 и 96 рублей.

Эти тарифы устанавливаются на 2020-2022 годы. В приказе также говорится, что он вступит в силу после 10 дней с момента официального опубликования.