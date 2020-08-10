В Самаре строят манеж для будущих звезд футбола

В Самаре дали старт строительству футбольного манежа

В Самарской области строят спортивный объект для детей и молодежи, который будет находиться рядом со стадионом «Самара Арена» и будет возведен к 2022 году. Футбольный манеж будет иметь поле с искусственным газоном 105 на 68 метров, трибуны на 500 мест, раздевалки команд, конференц-зал и тренажерный зал.

9 августа 2020 года строительству дан старт. В этот день в основание заложили капсулу времени с посланием в будущее.

- Мы верим, что именно здесь будут тренироваться будущие звезды мирового футбола, - сказано в нем.

Цель этого объекта - готовить собственные кадры для футбольных клубов региона. Здесь будут заниматься ребята, которые потом смогут пополнить ряды «Крыльев Советов».

- Без подобного рода спортивных объектов нашим ребятам, воспитанникам двух главных футбольных академий — академии Ю. Коноплева и «Крыльев Советов», наверное, очень сложно будет достигать успехов. Но теперь они точно справятся, - поделился своим мнением присутствовавший на церемонии губернатор Дмитрий Азаров.

Также глава региона напомнил, что территорию вокруг «Самара Арены» продолжат активно развивать и уже скоро здесь появится и жилье, и объекты благоустройства, и новые спортобъекты.