В Самаре ищут беглеца, отправившего в кювет 34-летнего водителя

Мужчина сам выбрался из машины. улетевшей в кювет

В Самарской области сотрудники полиции ищут виновника аварии, из-за которой 34-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-21103 улетел в кювет под селом Васильевка. Как выяснилось, водитель сам обратился в больницу с сильным ушибом грудной клетки. Медики стали расспрашивать его о случившемся и выяснили подробности ЧП.

Оказалось, что водитель ехал по трассе, вдруг впереди возник автомобиль светлого цвета. Машина пострадавшего улетела в кювет, а предположительный виновник ДТП даже не притормозил и уехал вдаль. Помощи пострадавшему водителю он не оказал.

Сейчас полицейские просят всех, кто что-либо знает о виновнике ДТП или был свидетелем случившегося, рассказать об этом. Обратиться нужно в ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району по тел.: 8 (8482)28-36-96 или 8-927-214-41-36.

За оставление места ДТП предусмотрено наказание: лишение прав или административный арест. А уголовная ответственность может наступить, если здоровью пострадавшего причинен значительный ущерб или же человек умер.