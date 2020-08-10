Из-за пожара в Запанском возбудили уголовное дело

Дома сгорели очень серьезно Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре возбудили уголовное дело из-за пожара в Запанском на улице Железноводской. Он случился 8 августа в частном жилом секторе. Огонь охватил десять деревянных домов и надворные постройки. Площадь пожара составила около 1300 кв. м. В огне никто не погиб и не пострадал. А вот имуществу людей причинен значительный ущерб.

Фотограф «КП-Самара» побывал на месте страшного ЧП. Для многих людей произошедшее стало настоящей трагедией.

Сейчас прокуратура сообщила, что возбуждено уголовное дело по факту пожара. Предстоит выяснить, кто виновен в уничтожении или повреждении имущества по неосторожности. Сейчас во всем разбираются следователи, они выясняют подробности ЧП. Прокуратура контролирует ход расследования. По предварительной версии, пожар начался из-за замыкания электрической проводки в чайнике. «Жару» добавил взорвавшийся газовый баллон. В сгоревших домах жили пожилые люди. Многих пришлось выносить буквально на руках.

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