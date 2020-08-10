После карантина самарцы стали скупать комнаты

В Самаре стали чаще покупать комнаты, а не квартиры

В Самаре после коронавирусного карантина вырос спрос на покупку отдельных комнат. Интерес к подобным предложениям на рынке недвижимости вырос больше, чем на 10%. Средняя цена в областной столице на комнату выше, чем в среднем по России. В Самаре это 650 тыс. рублей - на 100 тыс. рублей выше, чем в среднем по стране.

Аналитики «Авито» отмечают, что спрос на комнаты приостанавливался на период пандемии, жители откладывали свои планы по обзаведению недвижимостью на потом. Но уже в июне рынок начал восстанавливаться и показал рост на 10,5%.

- Во многом интерес именно к этой категории недвижимости связан с падением реальных доходов населения, - отмечают аналитики сервиса. Здесь считают, что финансовое положение россиян значительно пошатнулось в период самоизоляции и теперь покупка полноценной квартиры для многих недоступна.

Кстати, средняя цена за комнату в Самаре практически не изменилась, а вот стоимость в курортных городах подскочила значительно.