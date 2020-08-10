Стало известно, сколько пациентов в Самарской области точно убил COVID

Спасти удается не всех больных

Росстат поделился данными о количестве зарегистрированных умерших от коронавируса в Самарской области за июнь 2020 года. По данным ведомства, основной причиной смерти 64 самарцев за этот период стал идентифицированный вирус COVID. Также у 25 человек коронавирус не являлся основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений и у 4-х - никакого влияние на смерть вирус не оказал, человек скончался по другим причинам.

Больше всего смертей зарегистрировано в Нижнем Новгороде, меньше всего - в Удмуртской республике. Речь идет о регионах ПФО.

В РФ за этот период зарегистрировано 7037 смертей, из них в 1589 случаях вирус не был идентифицирован. В Самарской области таких случаев нет.

Напомним, что на данный момент выявлено в регионе 7272 заболевших, умерли 113 человек по данным оперативного штаба.