Сотрудника самарского ЦСК ВВС отдали под суд за кражу патронов

Судьбу мужчины теперь предстоит решить Волжскому районному суду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре до 12 лет лишения свободы грозит бывшему сотруднику ЦСК ВВС, его обвиняют в краже боеприпасов.

- Речь идет о 500 патронах к стрелковому оружию, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник в правоохранительных органах. - Обвиняемый имел к ним доступ, потому что занимал соответствующую должность. Предполагается, что боеприпасы он собирался продать «на сторону».

Преступление раскрыли сотрудники ФСБ Центрального военного округа, все материалы проверки они передали в военный следственный отдел по Самарскому гарнизону, там было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

За это преступление закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Впрочем, вопрос о виновности мужчины предстоит решать Волжскому районному суду. Первое заседание по этому делу должно было состояться 3 августа, но потерпевшая сторона на процесс не явилась.