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В Самаре ночью произошел пожар на рынке «Шапито»

Горел торговый павильон
Дмитрий КривенцовДмитрий КривенцовДмитрийКривенцов
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Причины пожара, а также ущерб, который нанес огонь, будут выяснять специалисты.

Причины пожара, а также ущерб, который нанес огонь, будут выяснять специалисты.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На рынке «Шапито» в Промышленном районе Самары поздно вечером в воскресенье, 9 августа, произошел пожар. Там вспыхнул один из торговых павильонов. Пламя удалось быстро потушить, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

- Информация о пожаре на пульт дежурного поступила в 22.51. На месте работали 13 человек личного состава, - рассказали в МЧС.

Огонь полыхал на площади в 10 квадратных метров. Локализовать пламя удалось в 23.05, а полностью потушить его – в 23.07. Причины пожара, а также ущерб, который нанес огонь, будут выяснять специалисты.

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