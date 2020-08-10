В Самаре ночью произошел пожар на рынке «Шапито»

Причины пожара, а также ущерб, который нанес огонь, будут выяснять специалисты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На рынке «Шапито» в Промышленном районе Самары поздно вечером в воскресенье, 9 августа, произошел пожар. Там вспыхнул один из торговых павильонов. Пламя удалось быстро потушить, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

- Информация о пожаре на пульт дежурного поступила в 22.51. На месте работали 13 человек личного состава, - рассказали в МЧС.

Огонь полыхал на площади в 10 квадратных метров. Локализовать пламя удалось в 23.05, а полностью потушить его – в 23.07. Причины пожара, а также ущерб, который нанес огонь, будут выяснять специалисты.