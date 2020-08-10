Бывшего врача-терапевта, которая «отмазывала» призывников, оштрафовали на 2 млн рублей

В июле решением Промышленного районного суда женщина была признана виновной в получении взятки Фото: Александра БУДАЕВА

В Самаре вынесли приговор Елене Королевой, которая ранее работала врачом-терапевтом в медицинской призывной комиссии. Ее обвиняли в получении взятки.

- Она «находила» хронические заболевания даже у совершенно здоровых призывников, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. - В итоге призывников признавали ограниченно годными к военной службе, а она за свои услуги получала 150 тысяч рублей.

Уличить врача в коррупции удалось сотрудникам УФСБ России по Центральному военному округу. Уголовное дело в отношении Королевой в январе возбудили сначала по статье «Мошенничество», но позже его переквалифицировали во взяточничество.

В суд дело направили в апреле, и через несколько месяцев Королеву признали виновной. Промышленный районный суд приговорил ее к штрафу в 2 млн рублей и на год запретил работать на некоторых должностях в госслужбе и органах здравоохранения. Недавно приговор вступил в законную силу.