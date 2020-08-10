В Самаре из-за чемпионата России по велоспорту ограничат движение по нескольким улицам

Проехать нельзя будет по улицам в центре города и около «Самара Арены». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре из-за чемпионата страны по велоспорту нельзя будет проехать по нескольким улицам. Так, с 6.00 до 20.00 13 августа и с 8.00 до 17.00 14 августа временно ограничат движение около «Самара Арены» - на улицах Арена 2018 от Проезда № 8 до улицы Демократической; по Проезду № 2; по улице Второй Стадионной от дома № 70 по Волжскому шоссе до Проезда № 2; по улице Дальней от улицы Арена 2018 до Проезда № 7.

С 7.00 14 августа до 22.00 16 августа водителям запретят проезжать по площади Куйбышева. А с 6.00 до 18.00 16 августа еще и по нескольким улицам в центре города. Проехать не получится по:

- Волжскому проспекту от улицы Маяковского до Вилоновской;

- улице Вилоновской от улицы Куйбышева до улицы Фрунзе;

- улице Фрунзе от Вилоновской до Шостаковича;

- улице Шостаковича от улицы Фрунзе до Чапаевской;

- улице Чапаевской от Шостаковича до Вилоновской;

- улице Вилоновской от Чапаевской до Молодогвардейской;

- улице Молодогвардейской от Вилоновской до Невской;

- улице Маяковского от Молодогвардейской до Волжского проспекта;

- улице Полевой от Молодогвардейской до Волжского проспекта;

- Волжскому проспекту от Полевой до Лесной;

- улице Невской от Молодогвардейской до улицы Циолковского;

- улице Циолковского от Невской до Осипенко;

- улице Осипенко от Циолковского до Лесной;

- улице Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;

- Северо-Восточной магистрали от Лесной до Ново-Садовой.

Помимо этого, с 20.00 12 августа до 17.00 14 августа машинам запретят останавливаться и парковаться на улицах около «Самара Арены», а с 18.00 15 августа до 18.00 16 августа – еще и в центре города – на улицах, которые обозначены выше.

Скорректируют и маршруты автобусов №№ 45, 61, 247, 261, 24, 92, 11, 297.