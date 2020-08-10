Стало известно, где и как заразились коронавирусом новые 50 больных в Самарской области

Всего к 10 августа в 63 регионе коронавирус обнаружили у 7 272 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, где и как заразились коронавирусом новые 50 заболевших жителей Самарской области. Как сообщает оперативный штаб региона, почти половину новых случаев зафиксировали в Самаре. Там за стуки коронавирус подтвердили у 22 человек. Еще 13 новых пациентов – жители Тольятти. Три случая зарегистрировали в Похвистневском районе, по два – в Волжском, Красноярском, Сызранском и Ставропольском, по одному – в Новокуйбышевске, Клявлинском, Большечерниговском и Безенчукском районах.

- У 39 человек COVID-19 обнаружили во время обследования ОРВИ и внебольничной пневмонии, один пациент ранее контактировал с зараженным, еще у 10 жителей региона коронавирус никак себя не проявлял, COVID-19 обнаружили при профилактическом обследовании, - говорится в сообщении оперштаба.

Всего к 10 августа в 63 регионе коронавирус обнаружили у 7 272 человек. 107 из них, к сожалению, скончались. Выздоровели – 5 472.