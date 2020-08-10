В Самарскую область из Казахстана пытались ввезти обувь, парфюм и табак для кальянов

Из-за обуви без маркировки Роспотребнадзор уже возбудил административное дело. Фото: Самарская таможня.

В Самарскую область не пустили фуру из Казахстана, которая везла 10 тонн табака для кальяна Adalya без акцизных марок и больше 4,1 тысячи пар обуви без маркировки. Кроме того, в машине нашли 19 тысяч упаковок, предположительно, контрафактного парфюма марок D&G, Chanel, Armani, Nina Ricci, Molecules 02, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

- Грузовик, следовавший из Алматы в Москву, таможенники остановили в районе села Большая Черниговка. Согласно представленным для проверки документам, в автомобиле перевозили светильники, обувь, очки и туалетную воду популярной марки, - рассказали подробности таможенники.

Из-за обуви без маркировки Роспотребнадзор уже возбудил административное дело.