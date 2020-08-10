Билеты на матч Крылья Советов – СКА-Хабаровск 12 августа 2020 на «Самара Арене»

По требованию Роспотребнадзора стадион будет заполнен не более чем на 10%. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

«Крылья Советов» начали продажу билетов на матч 3 тура ФНЛ против «СКА-Хабаровск», который пройдет на стадионе «Самара Арена» в среду, 12 августа 2020. Встреча начнется в 19.00 по местному времени. Билеты стоят 150 рублей.

- В связи с требованиями регламента билеты на эту игру будут продаваться только онлайн. Приобрести билеты можно здесь: tickets.kc-camapa.ru, - уточнили в пресс-службе «КС».

В день матча можно будет проехать на южную парковку. На нее будут пускать по билету до 18.00, а после – по автопропускам.

Напомним, по требованию Роспотребнадзора стадион будет заполнен не более чем на 10%.

После двух туров ФНЛ «Крылья Советов» смогли набрать только одно очко благодаря домашней ничьей с «Балтикой». Пока самарцы в этом сезоне не побеждали.