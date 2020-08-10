В Самаре чиновника признали виновным в покушении на мошенничество и отпустили в зале суда

Сам Гуренков все обвинения отрицал. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре признали виновным управляющего микрорайоном администрации Куйбышевского района Дмитрия Гуренкова в покушении на мошенничество. Суд приговорил его к году и 11 месяцам исправительной колонии, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

- В 2019 году Гуренков получил от заместителя директора общества с ограниченной ответственностью, которое занимается обслуживанием многоквартирных домов, 135 тысяч рублей за организацию проведения собраний собственников жилых помещений, а также за оказание влияния на принятие собственниками решения о выборе в качестве обслуживающей организации указанное ООО. При этом у Гуренкова не было возможности выполнить обещанное. Распорядиться деньгами управляющий микрорайоном не смог, так как его задержали сотрудники правоохранительных органов, - рассказали в СУ СК.

Сам Гуренков все обвинения отрицал.

При этом сразу после того, как чиновника признали виновным, его отпустили из зала суда на свободу. Дело в том, что он уже отсидел свой срок в СИЗО.