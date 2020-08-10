В Самаре на полном ходу перевернулся кроссовер. Два человека погибли

Одному пассажиру авто удалось выжить. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Кировском районе Самары днем в понедельник, 10 августа, произошло смертельное ДТП. На улице Макаренко около дома № 100 перевернулся кроссовер Geely. Водитель и пассажир скончались. Еще один человек выжил, он сейчас в больнице.

- Водитель автомобиля Geely превысил скорость, не справился с управлением и наехал на препятствие, из-за чего машина опрокинулась, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На месте работали полицейские, спасатели и медики скорой помощи. Последние и отвезли единственного выжившего в больницу. По факту аварии полиция проводит проверку.